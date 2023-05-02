2023/05/02 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء على إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي ان “مجلس الوزراء يصوّت على إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين”.

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