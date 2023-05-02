سقوط عنيف لمؤشرات وول ستريت

2023/05/02 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن أموال الحكومة الأمريكية قد تنفد في غضون شهر، بينما ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة غدًا الأربعاء.

وصدرت بيانات سوق العمل الأمريكي منذ قليل لتحرك الأسواق خلال اللحظات القليلة الماضية، حيث صدرت ضعيفة هذه المرة، مما يدعم الذهب في مواجهة الدولار.

تصريحات وزيرة الخزانة

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في رسالة للكونغرس إنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات الحكومة الأميركية "في أوائل يونيو، وربما في الأول من يونيو" إذا لم يتحرك الكونغرس.

ودعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، القادة الأربعة الأبرز في الكونغرس للمشاركة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بعدما حذرت وزارة الخزانة من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو.

ودعا بايدن للاجتماع كلا من مكارثي، الموجود في القدس في زيارة دبلوماسية، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل.

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الدين الأسبوع الماضي يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق، وهو ما قال بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا عليه.

وقد يؤدي الإخفاق في التوصل إلى إجراء قبل الموعد الجديد الذي حددته وزارة الخزانة في الأول من يونيو إلى إجبار الولايات المتحدة على التخلف بشكل غير مسبوق عن سداد بعض الالتزامات.

نظرة على السوق

كانت أسهم الطاقة هي الأكثر تضررًا من انخفاض السوق على نطاق واسع.

ويتوقع المحللون أن تنخفض أرباح الربع الأول لشركات S&P 500 بنسبة 1.9٪ عن العام السابق بعد تقارير أفضل من المتوقع من بعض عمالقة التكنولوجيا والنمو، وهو تحسن حاد عن الانخفاض المتوقع بنسبة 5.1٪ في بداية أبريل، وفقًا لـ بيانات رفينيتيف.

وارتفعت شركة فايزر (NYSE:PFE) بنسبة 1.5٪ بعد أن تجاوزت أرباحها في الربع الأول التقديرات، مدعومة بالطلب القوي على منتجاتها المكتسبة مؤخرًا ولقاحات المكورات الرئوية.

وقفزت شركة Uber Technologies Inc (NYSE:UBER) بنسبة 6.4٪ حيث توقعت شركة خدمات النقل أرباحًا أساسية ربع سنوية أعلى من التقديرات.



فيما خسرت منافستها الأصغر LYFT Inc (NASDAQ:LYFT) ما يقرب من 2٪.

وتراجعت شركة الخدمات التعليمية Chegg Inc (NYSE:CHGG) بنسبة 45.5٪ بناءً على توقعات متشائمة لإيرادات الربع الثاني بشأن زيادة المنافسة من ChatGPT.

تسريحات مورغان ستانلي

وقال مصدر لرويترز إن مورجان ستانلي (NYSE:MS) يخطط لإلغاء نحو 3000 وظيفة في الربع الثاني، وذلك في الجولة الثانية من تخفيضات الوظائف في ستة أشهر.

وقال المصدر إن إبرام الصفقات البطيء والبيئة الاقتصادية الصعبة يدفعان البنك الاستثماري إلى النظر في عدد موظفيه.

وتأتي الخطوة الأخيرة في أعقاب ربع آخر انخفضت فيه الرسوم من الوحدة المصرفية الاستثمارية، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 2٪ تقريبًا إلى 14.5 مليار دولار.

البيانات الصادرة منذ قليل

وفر الاقتصاد الأمريكي ما يقرب من 9.590 مليون فرصة عمل، فيما توقع الخبراء توفير 9.775 مليون فرصة عمل في شهر أبريل.

وتم تعديل القراءة السابقة لترتفع إلى 9.974 مليون فرصة عمل عن شهر مارس، بعد أن كانت 9.931 مليون فرصة.

وتكتسب بيانات فرص العمل أهمية كبيرة كونها مؤشر على حالة سوق العمل الأمريكي ومدى قدرته على مجاراة ارتفاع الفائدة، حيث يشير جيروم باول إلى فرص العمل الأمريكية كثيرًا عند الحديث عن مدى متانة السوق الأمريكي.

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