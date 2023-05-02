2023/05/02 | 20:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف، ان...

ظهرت المقالة الخارجية الأمريكية: هناك ديناميكية واضحة في بغداد ووضع اقتصادي حيوي قائم أولاً على المسلة.

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