مجلس الوزراء يصوت على إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين

2023/05/02 | 20:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: صوّت مجلس الوزراء، على إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين....

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