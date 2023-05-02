جوبا: قادة الفصائل المتحاربة في السودان اتفقوا على هدنة وعقد محادثات سلام

2023/05/02 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - الفصيلان المتحاربان في السودان - على هدنة لمدة سبعة أيام وإرسال ممثلين لمحادثات السلام "التي ستعقد في مكان متفق عليه من اختيارهم"، حسبما قالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان الثلاثاء.

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