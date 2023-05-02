شاهد بالفيديو.. الارهابي يتحدث عن عملية نقل الصيادين وماذا يرتدون وماهي اعدادهم #shorts

2023/05/02 | 20:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pNYfhhlhXb4

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