آخر الأرقام والتطورات.. القنصل السوداني يكشف لـ

2023/05/02 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول دبلوماسي سوداني تراجع وتيرة النزوح إلى مصر مقارنة بالأيام الماضية، مؤكدا أن عدد اللاجئين الذين دخلوا مصر تجاوزوا الـ40 ألف مواطن، بينهم عدد من الأجانب.

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