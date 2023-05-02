الفتح: نتائج التقييم الشامل للمحافظين ستنجز خلال 72 ساعة

2023/05/02 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد القيادي في تحالف الفتح صادق جعفر، الثلاثاء، ان نتائج التقييم الشامل للمحافظين ستنجز خلال 72 ساعة.

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان “نتائج التقيم الشامل للمحافظين من قبل لجنة مركزية في رئاسة الوزراء ستنجز اعمالها خلال ثلاثة ايام”.

واضاف، ان “النتائج ستقدم الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل اتخاذ ما يلزم من قرارات الاعفاء والتغير”، لافتا الى ان “تغير بعض المحافظات بات امر في غاية الاهمية من اجل دفع خطط الاعمار والبناء ومكافحة الفساد المالي والاداري للامام”.

واشار الى ان “القوى السياسية في البلاد خولت السوداني اجراء ما يراه مناسبا من التغيرات بما يتلائم مع برنامجه الحكومي والذي يعالج الكثير من السلبيات في المشهد الحكومي العام”.

يذكر ان ملف اجراء تغيرات في مناصب حكومية ومنها المحافظين تراقبه الاوساط الشعبية باهتمام بالغ نظرا لاهميته في معالجة الكثير من السلبيات.

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