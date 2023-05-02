كشف تلاعب وتزوير في التسجـيل العـقاري والبلدية في كربلاء

2023/05/02 | 21:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدر في المال العام.

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