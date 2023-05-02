مسؤولة أمريكية لـ (بغداد اليوم): العلاقة مع السوداني تسير بوتيرة عالية

2023/05/02 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لشؤون الشرق الأوسط، باربارا ليف، ان العلاقة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "تسير بوتيرة عالية".

وعن قبول زيارة السوداني لواشنطن قالت باربارا ليف -التي تزور العراق حالياً- لـ(بغداد اليوم) :"لا نريد ان نستبق حديث رئيسنا عن هذه الزيارة لكن العلاقة مهمة مع رئيس الوزراء الحالي شخصيا".

وأضافت أنها "ألتقت رئيس الوزراء أمس وسياسته تسعى لزيادة العلاقات مع المحيط الإقليمي والخارجي وهذا شيء يعود بالفائدة للشعب العراقي".

ولفتت باربارا ليف الى ان السوداني ذكر لها أمس "أولوياته وهو الحفاظ على سيادة العراق وهذا ما نؤيده".

وأشارت المسؤولة الامريكية الى ان "السوداني لديه خطوات كبيرة في تقديم الخدمات واصلاحات اقتصادية كبيرة" مبينة، ان "لديه (رئيس الوزراء) جهود كبيرة لمكافحة الفساد وهنا نبدي استعدادنا لان نقف معه وندعمه".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أستقبل أمس الاثنين، في مكتبه مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لشؤون الشرق الأوسط، باربارا ليف والوفد المرافق لها.

وأكّد السوداني خلال اللقاء "أهمية تعزيز مسارات التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تنميتها ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي، خصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم" مشيراً إلى "أولويات عمل الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط، التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، لاسيما في مجال الطاقة".

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