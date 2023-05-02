2023/05/02 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، اليوم الثلاثاء، استعداد البنك تسهيل التسويات المالية لوكلاء شركة ويسترن يونين.

وقال بيان للبنك، تلقته (بغداد اليوم)، ان "العلاق التقى بالرئيس التنفيذي لشركة ويسترن يونين لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا و أوروبا، جان كلود، الذي قدم رؤية الشركة لتوسيع أعمالها في العراق ورغبتها بمنح وكالات جديدة للمؤسسات المالية العراقية خصوصا بعد تنامي خدمة التحويلات المالية في العراق".

واضاف البيان، ان المحافظ اكد استعداد البنك تسهيل التسويات المالية لوكلاء الشركة العاملين في العراق بسعر الصرف الرسمي"، مبيناً أن "البنك المركزي يدعم توجهات الحكومة العراقية في أتمتة التحويلات الخارجية وضبطها من خلال المنصة الالكترونية ضمن القواعد والقوانين العراقية والدولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاق يؤكد استعداد المركزي تسهيل التسويات المالية لوكلاء شركة ويسترن يونين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاق يؤكد استعداد المركزي تسهيل التسويات المالية لوكلاء شركة ويسترن يونين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).