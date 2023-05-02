منخفض خمسيني يقلب أجواء العراق الأسبوع المقبل

2023/05/02 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع متنبئ جوي، تعرض البلاد الأسبوع المقبل الى منخفض جوي يقلب حال الطقس.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"لغاية الجمعة المقبلة، يستمر هبوب رياح الشمال الغربي في اغلب المدن العراقية مصحوبة ببعض النشاط على فترات في جنوب ووسط وغرب البلاد".

وأضاف "تعود بعدها الرياح للتقلبات مابين نشاط وسكون، مصحوبة بإرتفاع درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل مع اندفاع منخفض جوي خماسيني حار وجاف سريع التأثير".

ولفت عطية الى انه "لا يستبعد تشكل موجات غبار متوسطة الشدة نهار ومساء السبت في غرب ووسط البلاد وهطول زخات امطار خفيفة في مناطق محدودة من دهوك وكركوك وشمال نينوى وشمال أربيل والسليمانية".

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