2023/05/02 | 21:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d-E8i5hjvgU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإجراءات الأمريكية تطوق التحركات الحشدية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإجراءات الأمريكية تطوق التحركات الحشدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).