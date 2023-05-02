ويسترن يونين تبدي للبنك المركزي رغبتها بتوسيع فروعها في العراق

2023/05/02 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث محافظ البنك المركزي، الثلاثاء، توسيع فروع شركة ويسترن يونين في العراق.

وذكر بيان للبنك أن " محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، التي بالرئيس التنفيذي لشركة ويسترن يونين لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا و أوروبا السيد (جان كلود) والوفد المرافق له"، مبينا أن " كلود قدم رؤية الشركة لتوسيع أعمالها في العراق ورغبتها بمنح وكالات جديدة للمؤسسات المالية العراقية خصوصا بعد تنامي خدمة التحويلات المالية في العراق".

فيما أكّد المحافظ، "استعداد البنك تسهيل التسويات المالية لوكلاء الشركة العاملين في العراق بسعر الصرف الرسمي".

وأضاف، أن "البنك المركزي يدعم توجهات الحكومة العراقية في أتمتة التحويلات الخارجية وضبطها من خلال المنصة الالكترونية، ضمن القواعد والقوانين العراقية والدولية".

وأشار الى أن "شركة ويسترن يونين من الشركات الرائدة والناجحة في هذا المجال داخل العراق".

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