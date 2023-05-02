2023/05/02 | 21:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QNJA7m9mCoA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشهد يتصدر التريند.. غراب ينتزع العلم الإســــ.ـــرائيــــ.ـــلي بمنقاره ويرميه أرضا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشهد يتصدر التريند.. غراب ينتزع العلم الإســــ.ـــرائيــــ.ـــلي بمنقاره ويرميه أرضا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).