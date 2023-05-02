2023/05/02 | 21:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة تقدم الاخبارية مواقع المراكز الامتحانية للسادس الابتدائي في تربية الكرخ الثانية.

وقالت المديرية في بيان “يعلن قسم الامتحانات في تربية الكرخ الثانية عن مواقع المراكز الامتحانية للدراسة الابتدائية للعام الدراسي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ الدور الاول في الرابط ادناهلذا توجب على ادارات المدارس تبليغ التلاميذ بالمواقع حيث تبدأ الامتحانات يوم الاحد الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ الساعة الثامنة صباحا

اضغط هنا

التالي

منذ 21 دقيقة

حصيلة رسمية “مرعبة” باعداد النازحين في سنجار

منذ 41 دقيقة

الموارد المائية توضح حقيقة صور الجزر اليابسة في نهر دجلة

منذ 46 دقيقة

العلاق يؤكد استعداد المركزي تسهيل التسويات المالية لوكلاء شركة ويسترن يونين

منذ 3 ساعات

النزاهـة تكـشـف تلاعباً وتزويـراً في التسجـيل العـقاري والبلدية في كربلاء

منذ 3 ساعات

الزراعة تلغي خطة الموسم الصيفي بالانبار وتوصي بترك المياه للشرب

منذ 3 ساعات

ضبط (367) فيزا كارد بحوزة مسافرين في منفذ مطار النجف

منذ 4 ساعات

الزراعة تعلن تصدير الخضروات والتمور لدول الخليج

منذ 5 ساعات

الرمادي: نسبة إنجاز معمل البلدية للإسفلت الصديق للبيئة تتجاوز 75 بالمئة

منذ 6 ساعات

التجارة: مواد السلة الغذائية متوفرة في جميع المحافظات وبنوعية جيدة

منذ 11 ساعة

انخفاض في أسعار صرف الدولار بالعراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تقدم” ” تنشر مواقع المراكز الامتحانية للسادس الابتدائي في تربية الكرخ الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تقدم” ” تنشر مواقع المراكز الامتحانية للسادس الابتدائي في تربية الكرخ الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).