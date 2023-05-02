سلطان النيادي ينشر مقطع فيديو لتجربته السير في الفضاء

2023/05/02 | 22:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رائد الفضاء الإماراتي، الثلاثاء، مقطع فيديو له خلال سيره في الفضاء، قائلا إنها كانت "تجربة مليئة بالتحديات الصعبة".

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