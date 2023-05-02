الصربي ديوكوفيتش يستطيع المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

2023/05/02 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراته ضد الفرنسي لوكا فان اش في دورة بانيا لوكا البوسنية في 19 نيسان/أبريل 2023.نيويورك (أ ف ب) – بات بإمكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، نهاية الصيف المقبل، بعد أن أكد البيت الأبيض الاثنين رفع ضرورة […]

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