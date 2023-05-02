بينها إقالة مدراء عامين وتمويل انتخابات مجالس المحافظات ....تعرف على قرارات الحكومة العراقية

2023/05/02 | 22:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الحكومة العراقية ،اليوم

الثلاثاء، عدداً من القرارات الجديدة

بينها إقالة مدراء عامين وتمويل

انتخابات مجالس المحافظات.

و ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم، الجلسة الاعتيادية

الثامنة

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