تخصيص 150 مليار دينار لتمويل انتخابات مجالس المحافظات

2023/05/02 | 22:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على

تمويل وزارة المالية انتخابات مجالس

المحافظات بمبلغ 150 مليار دينار، من

إجمالي المصروف الفعلي للدولة، لسنة 2022.

وذكر بيان للمجلس، "في إطار الاستعداد

لإجراء انتخابات مج

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