النزاهـة تكـشـف تلاعباً وتزويراً في التسجـيل العـقاري والبلدية في كربلاء

2023/05/02 | 22:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّدت دائرة التحقيقات في الهيئة ضبط

مُتَّهمين اثنين، ورصد حالات تلاعبٍ

وتزويرٍ وشبهات فسادٍ في دوائر

البلديَّة والمعهد التقني في محافظة

كربلاء.

بيان للنزاهة قال إنَّ "فريق عمل مكتب

تحقيق الهيئة في ك

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