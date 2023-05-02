انفجار بقاعدة تابعة للحرس الثوري في إيران

2023/05/02 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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وقع انفجار في قاعدة عسكرية قرب مدينة دمغان بإيران خلال ‏‏"نقل ذخيرة".‏

وأعلن "الحرس الثوري" أن الانفجار الذي وقع في القاعدة ‏العسكرية قيد التحقيق.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو ‏إصابات.



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وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الانفجار وقع أثناء نقل ذخيرة ‏داخل القاعدة.‏

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت مساء اليوم أن "انفجارا وقع ‏في قاعدة عسكرية للحرس الثوري بالقرب من مدينة دمغان ‏بمحافظة سمنان الإيرانية"، مشيرة إلى أن الانفجار "وقع الانفجار أثناء نقل ذخيرة ‏داخل القاعدة - ولا تزال ملابساته مجهولة".‏

وتبعد مدينة دمغان حوالي 270 كم من العاصمة الإيرانية ‏طهران، كما أنها تبعد حوالي 130 كم عن الحدود بين إيران ‏وتركمانستان.‏

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