مساعدة وزير الخارجية الامريكي: سياسية السوداني وحكومته مدهشة في الانفتاح الاقليمي للعراق- عاجل

2023/05/02 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصفت مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لشؤون الشرق الادنى، باربارا ليف، سياسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته في الانفتاح الاقليمي للعراق بـ"المدهشة".

وقالت باربارا ليف لـ(بغداد اليوم) :نيتي هنا في زيارة العراق لتسنح لي الفرصة برؤية السوداني وما نراه مدهشا في سياسته وحكومته حيث يسعى الى توسيع وتعميق العلاقات مع محيطه الاقليمي وجيرانه" مبينة ان "إعادة احياء هذه العلاقات يعود بالفائدة على الشعب العراقي".

وأوضحت ان "أولويات السوداني هي نفسها التي نراها ونعتقد بها في جانب الأمن والسيادة للعراق".

ولفتت باربارا ليف الى ان السوداني ذكر لها في لقائهما أمس ان "أولوياته هو الحفاظ على سيادة العراق وهذا ما نؤيده".

وأعربت عن استعداد واشنطن لدعم "جهود رئيس الوزاء في مكافحة الفساد والاصلاحات والوقوف معه في هذا الجانب".

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