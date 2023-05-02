نائب: نسبة العجز بالموازنة تخالف قانون الادارة المالية

2023/05/02 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب المستقل هادي السلامي ، الثلاثاء ، بان نسبة العجز في موازنة 2023 تخالف قانون الإدارة المالية ، مشيرا إلى أن ” موازنة عام 2021 الزمت الحكومة بضرورة كشف الديون المترتبة بذمة إقليم كردستان .

وقال السلامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان الموازنة تحتوي على العديد من الملاحظات حيث وصلت نسبة العجز 18 بالمئة وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية “.

واضاف أن ” نسبة القروض تصل إلى 12 ترليون ونسبة الفوائد 6 ترليون كما لا يوجد جداول تفصيلية بهذا الخصوص ، وأشار إلى أن “هناك ملاحظات حول التخصيصات المالية للمحافظات لا تتناسب وحجم المشاريع “.

وتابع أن “الموازنة بحاجة إلى تعديلات جوهرية قبل المضي بتشريعها داخل مجلس النواب” ، مؤكدا أن تشريعها دون إجراء تعديلات ستتسبب بحرج كبير للحكومة .

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