2023/05/02 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وضع محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، حجر الاساس لستة مشاريع في قضاء الدواية ومشروع ناحية بني زيد ، فيما أشار الى أن المشاريع تهدف الى تطوير البنى التحتية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تشهد 6 مشاريع في الدواية ومشروع في بني زيد المركز الخبري الوطني.

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