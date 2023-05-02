2023/05/02 | 22:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد بإمكان المحافظين إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالترفيعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تؤكد سيتم احتساب الترفيعات كافة من تاريخ الاستحقاق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تؤكد سيتم احتساب الترفيعات كافة من تاريخ الاستحقاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).