2023/05/02 | 22:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iN1ebd3yct0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سامي الاعرجي قاد صفقة مع المستثمرين لاحالة اراضي محيط المطار ودعاني للجلوس معه للتسوية بعد اعتراضنا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سامي الاعرجي قاد صفقة مع المستثمرين لاحالة اراضي محيط المطار ودعاني للجلوس معه للتسوية بعد اعتراضنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).