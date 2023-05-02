2023/05/02 | 22:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وضع محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، حجر الاساس لستة مشاريع في قضاء الدواية ومشروع ناحية بني زيد.

وقال الغزي في بيان، إن "المشاريع توزعت كالآتي : انشاء شوارع مع شبكات مياه الامطاروشبكة الصرف الصحي مع محطة رفع مشتركة قدرة 2000م/سا في ناحية بني زيد وانشاء شوارع حي الصدرين بقضاء الدواية، فضلا عن انشاء شوارع في القصبة القديمة وحي المستشفى ومربع المدينة وتكملة شارع 40 في قضاء الدواية".

وأضاف أن "المشاريع تتضمن ايضا انشاء شبكات مجاري الصرف الصحي باحياء (الصادق،السماوة ،الحكم الاولى،الحكم الثانية) في مركز قضاء الدواية وانشاء شوارع مع شبكات مجاري مياه الامطار وصرف صحي في الحي العسكري بقضاء الدواية وانشاء شبكات مجاري الصرف الصحي لحي المنتظر بمركز قضاء الدواية، بالاضافة انشاء شوارع في حي المحكمة والمطحنة والمدخل بقضاء الدواية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وضع حجر الأساس لـ6 مشاريع في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وضع حجر الأساس لـ6 مشاريع في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).