2023/05/02 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك، الثلاثاء، أن خطط التوسّع الطموحة في السعودية لا تشكّل تهديدا لشركته، مرحّبا بالمنافسة المتزايدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طيران الإمارات" ترحب بالمنافسة مع السعودية.. ولكن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("طيران الإمارات" ترحب بالمنافسة مع السعودية.. ولكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).