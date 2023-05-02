2023/05/02 | 23:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت إدارة نادي ديالى، اليوم

الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي ووزير

الشباب والرياضة واتحاد الكرة،

بالتحقيق في وجود تلاعب بنتائج مباريات

الحسم المؤهلة للدوري الممتاز.

يأتي ذلك عقب تصريحات علي مجيد، مد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب عراقي يتهم ناديه ببيع مبارياته.. وديالى يطالب بالتحقيق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب عراقي يتهم ناديه ببيع مبارياته.. وديالى يطالب بالتحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).