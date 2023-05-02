المجرمون يكرهون التاريخ ..هدم قبور البقيع انموذجا

2023/05/02 | 23:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

عملية هدم مراقد البقيع ظاهرها انها

عملية ضد الامامية الشيعة واثارة الفتن

الطائفية ، ولكن نظرة دقيقة لهذا العمل

الاجرامي ـ عملية هدم مراقد الائمة

عليهم السلام ـ سنستدل على خفاي

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