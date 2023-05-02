2023/05/02 | 23:25 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيئة استثمار بابل تقرر سحب 13 رخصة استثمارية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3hNuuBDMkJI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيئة استثمار بابل تقرر سحب 13 رخصة استثمارية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيئة استثمار بابل تقرر سحب 13 رخصة استثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).