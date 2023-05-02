2023/05/02 | 23:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تضع حجر الاساس لـ6 مشاريع في الدواية ومشروع في ناحية بني زيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/02 | 23:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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