المالية النيابية: تحرك حكومي لخفض عجز الموازنة بمقدار ١٨ تريليون دينار

2023/05/02 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تحرك حكومي لتخفيض نسبة العجز بالموازنة المالية بمقدار ١٨ تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، "هناك توجه من قبل الحكومة لتقليل نسبة العجز في الموازنة بمقدار ١٨ تريليون دينار" نافيا ما يتردد حول تخفيض نسبة العجز من ٦٠ ترليوناً الى ٢٥ تريليون دينار".

وأضاف "لا يوجد هكذا توجه من قبل الحكومة" مبينا انه "وبسبب ان موظفي الدولة يبلغ عددهم حاليا أربعة ملايين ومائة الف موظف هم وحدهم بحاجة لهذا المبلغ وهو٦٠ تريليون دينار تصرف كرواتب لهم".

وتابع الكاظمي بالقول، إن "قانون الإدارة المالية سمح للحكومة ان تقدم الموازنة الخاصة بثلاث سنوات"، لافتا الى أن "السنة الأولى للموازنة تعد سنة أولى وجوبية تلحقها السنتين تباعا".

يشار الى ان اللجنة المالية النيابية، تواصل اجتماعاتها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن الموازنة المالية لعام 2023 التي يبلغ عجزها 63 تريليوناً و275 مليار دينار.

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