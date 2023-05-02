2023/05/02 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء، حقيقة وجود خلافات ما بين قادة الاطار ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن التعديل الوزاري المرتقب.

وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، القيادي في الاطار أحمد العيساوي، لـ (بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تتحدث عن وجود خلافات ما بين قادة الاطار والسوداني، بشأن التعديل الوزاري المرتقب، غير صحيح، وهي مجرد شائعات تهدف للتشويش واثارة الرأي العام ليس إلا" حسب تعبيره.

وبين العيساوي، ان "جميع قادة الاطار داعمون وبقوة لكل تحركات وإجراءات رئيس الوزراء، بما في ذلك التعديل الوزاري، حتى لو شمل فقط وزراء الاطار في الحكومة، فهو مع تقوية الحكومة ودعم كل القرارات التي تتخذها".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن في 26 من نيسان الماضي عزمَه إجراء تعديل وزاري، وتحدى قادة القوى السياسية التي دعمته في تشكيل حكومته قبل نحو 6 أشهر، بقوله إنَّه "لن يجامل ومن يريد أن يرفض فليرفض" أياً منهم.

والحال أن ملف التعديل الوزاري لا يزال غامضاً حتى الساعة، وتحيطه تكهنات لا، لا سيما المعايير التي اعتمدها السوداني في استهداف وزراء مقربين من فصائل شيعية، لا تحظى بالقبول الأميركي وفقاً لتقرير صحفية نقلاً عن مصادر.

بيد أن المعلومات الأكيدة تفيد بأن السوداني، وقبل تشكيل الحكومة، تمكن من إدراج فقرة التعديل الوزاري في الاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة، بعد تقييم يستمر 6 أشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الإطار: لا خلاف مع السوداني في التعديل الوزاري حتى لو شمل وزرائنا فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الإطار: لا خلاف مع السوداني في التعديل الوزاري حتى لو شمل وزرائنا فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).