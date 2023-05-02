شاهد بالفيديو.. هل ستستفيد ايران من هذا القرار ؟

2023/05/02 | 23:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: baElY3tYNlk

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