2023/05/02 | 23:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A0IvO8T0Qn8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هاتف الثلج: يروي قصة شاب تم إعدامه وهو بريء وأثبتت براءته بعد إعدامه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هاتف الثلج: يروي قصة شاب تم إعدامه وهو بريء وأثبتت براءته بعد إعدامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).