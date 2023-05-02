2023/05/02 | 23:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، تعاطي الحكومة الاتحادية مع مجلس النواب واللجنة المالية النيابية بشأن تخفيض العجز الموجود في الموازنة من اجل تخفيضه قبل الشروع بالتصويت عليها داخل مجلس النواب.

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “ملف الموازنة الاتحادية قد خرج من يد الحكومة واصبح بيد مجلس النواب واللجنة المالية النيابية تحديداً، حيث تواصل اجتماعاتها من اجل تقليل النفقات والعجز الموجود في الموازنة قبل المضي بالتصويت عليها”.

واضاف ان “الحكومة لديها تعاطي كبير مع مجلس النواب من اجل تخفيض العجز المالي الذي تجاوز 60 تريليون دينار لموازنة تجاوزت تخصيصاتها 190 تريليون دينار”.

وبين ان “الموازنة تم اعدادها لثلاث سنوات والعجز الموجود حاليا هو لسنة فقط، حيث تعمل اللجنة المالية على تخفيضه قبل حسمها وتشريعها داخل البرلمان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيهود: الحكومة متعاطية مع مجلس النواب بشأن تخفيض عجز الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيهود: الحكومة متعاطية مع مجلس النواب بشأن تخفيض عجز الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).