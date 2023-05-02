كم تحتاج الحكومة لسد متطلبات تعديل سُلم الرواتب؟.. اقتصادي يجيب

2023/05/02 | 23:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، عن حجم الأموال التي تحتاجها الحكومة من اجل تغطية أموال تعديل سُلم الرواتب الجديد، فيما اكد ان الحكومة ستستوجب توفير 12 تريليون عراقي من اجل تغطية متطلبات اكمال قرار تعديل الرواتب.

وقال المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اكمال التصويت على تعديل سلم الرواتب الجديد سيساهم في ارتفاع العجز بالموازنة الى اكثر 75 تريليون دينار تقريبا”، مشيرا الى ان “التعيينات التي صادقت عليها الحكومة ستصعبُ إقرار تعديل سُلم الرواتب الجديد في الفترة الحالية”.

واردف: ان “تمرير التصويت على سُلم الرواتب الجديد يحتاج من الحكومة تنويع مصادر التمويل من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي”، لافتا الى ان “الحكومة ستحتاج الى 12 تريليون عراقي كمن اجل تغطية متطلبات اكمال قرار تعديل الرواتب من مجلس الرواتب”.

وبشان جدية الحكومة في إقرار سُلم الرواتب الجديد، يبين المرسومي: ان “الوقت متأخر جداً لتضمين تعديل السُلم الجديد في موازنة 2023، بالنظر الى السعي الحثيث من البرلمان في ضرورة إقرار الموازنة العامة من اجل الشروع في تطبيق المنهاج الحكومي على ارض الواقع”.

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