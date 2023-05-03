عندما تسمع طنينه قد يكون حان وقت الهرب.. تعرف إلى النحل الأفريقي

2023/05/02 | 23:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال براد أولسون من شركة Urban Desert لمكافحة الآفات إن النحل الأفريقي هو من يشن هجومًا عندما يشعر أن خلايا النحل مهددة، فإن الأصوات العالية والحركات السريعة والتلويح على هذا النحل يزيد الأمر سوءًا.

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