2023/05/02 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحتجاز مختل يطلق النار وسط الشارع والإطاحة بقتلة مسؤول في الشطرة البرلمان لـ (الزمان): ضعف تطبيق القانون وراء تكرار الإعتداء على التربويين بغداد – قصي منذر عزت لجنة التربية البرلمانية ، تكرار الاعتداءات على الملاكات التربوية الى ضعف تطبيق قانون حماية المعلمين العراقيين، واشارت الى ان تكليف قاض مختص للنظر بقضايا الاعتداء سيسهم في علاج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان لـ (الزمان): ضعف تطبيق القانون وراء تكرار الإعتداء على التربويين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان لـ (الزمان): ضعف تطبيق القانون وراء تكرار الإعتداء على التربويين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).