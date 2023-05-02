2023/05/02 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمول المضمونين بقطع أراض وقروض وعلاج على نفقة الدولة العمل يتابع 15 ألف يتيم ويعيد 50 ألف راتب محجوب بغداد – ندى شوكت وجهت الحكومة ،بشمول العمال المضمونين في القطاع الخاص والمسجلين لدى دائرة الضمان الاجتماعي ، بقطع اراض والقروض وعلاج على نفقة الدولة.وقال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكالة احسان ياسين العوادي في […]

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