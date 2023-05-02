2023/05/02 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق توافق على العمل مع بغداد وعمّان بشأن مكافحة المخدرات العراق يؤدي دور الوسيط في مفاوضات سرية بين القاهرة وطهران القاهرة – مصطفى عمارة يؤدي العراق دور الوسيط في مباحثات سرية دبلوماسية تجري حاليا بين القاهرة وطهران لاعادة العلاقات بين البلدين.وقال مصدر دبلوماسي في القاهرة لـ (الزمان) بطبعتها الدولية ان (مفاوضات سرية تجري بين […]

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