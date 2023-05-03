وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص عمل السيطرات

2023/05/03 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، بأن يكون عمل جميع السيطرات داخل وخارج المدن وفق الخطط المرسومة.

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