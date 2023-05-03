المبرقع: نسعى لبناء ملاعب تدريب حديثة لخدمة المنتخبات الوطنية

2023/05/03 | 00:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير الشباب والرياضة السيد "أحمد

المبرقع"، المدينة الشبابية داخل مقر

الوزارة، بحضور مدراء الشركة العامة

للاستثمارات الرياضية، والدائرة

الهندسية ودائرة شؤون الأقاليم

والمحافظات، وبادرت الجهات المخ

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