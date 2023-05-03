كربلاء :دعوة رسمية للفلاحين والمزارعين والأهالي إلى عدم رمي النفايات والمخلفات في الأنهر الاروائية

2023/05/03 | 00:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا أمين سر الاتحاد الفرعي للجمعيات

الفلاحية التعاونية لقضاء المركز في

كربلاء المقدسة السيد غالب عبيد خلف

اليساري الفلاحين والمزارعين والأهالي

إلى عدم رمي النفايات والمخلفات وغيرها

في الأنهر الاروائية

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