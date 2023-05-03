السوداني يلتقي ممثلي عدد من الشركات النفطية العالمية

2023/05/03 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات العالمية العاملة بالعراق.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السوداني استقبل، اليوم، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل التقدم الحاصل في قطَّاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال".

واطّلع رئيس مجلس الوزراء، على "إيجاز عن سير العمل في مجالات الاستخراج والتوسّعات وتنفيذ العقود الثنائية، وأهمّ العقبات التي تعترض عمل الشركات وسرعة تنفيذ التزاماتها مع وزارة النفط".

ووجّه السوداني، الجهات المختصة بـ"تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات العاملة، من حيث منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الكمركي والتحاسب الضريبي".

وشدّد على "ضرورة مراعاة المحددات البيئية من جانب الشركات، ووفق الاتفاقات الموقَّعة مع العراق، من أجل الحفاظ على البيئة العراقية".

وبيّن أن "الحكومة وضعت استثمار الغاز المصاحب ضمن أولوياتها، من أجل الإفادة من هذه الثروة بأسرع وقت ممكن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية".

وحثّ رئيس مجلس الوزراء، الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة، إلى "الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها، واطلاعه بشكل مستمر على مسارات التقدّم".

وأكد أن "العراق على استعداد لمساندة شركائه الاقتصاديين ويرحّب بمقترحات التطوير، مثلما يتعامل بإيجابية مع الملاحظات الساعية لتجاوز المشكلات وتذليل العقبات بالتعاون مع وزارة النفط".

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