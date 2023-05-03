مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة حي الجامعة يوم امس

2023/05/03 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة حي الجامعة غربي العاصمة بغداد يوم أمس.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان :"الشخص الذي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي ويحمل سلاحاً ويطلق النار على المارة، كان يسكن الجزرة الوسطية بالقرب من جسر الخضراء، واثناء القبض عليه بتهمة التسول قام بسرقة سلاح نوع كلاشنكوف من داخل دورية النجدة".

ولفت المصدر الى، ان "المتهم تمكن من الهرب والرمي باتجاه دورية النجدة ٣ اطلاقات نارية في الهواء".

وأشار الى "القبض على المتهم وأخذ السلاح من قبل دورية أخرى".

ونوه الى "ارسال المتهم الى مستشفى اليرموك لقياس درجة السكر وفحصه من المواد المخدرة لكن تعذر على المستشفى من تزويد القوة بتقرير لعدم وجود جهاز فحص" مشيرا الى "اخذ المتهم وايداعه التوقيف وفق اجراء اصولي".

وكانت قوة أمنية، ألقت أمس القبض على مسلح في حي الجامعة غربي العاصمة بغداد.

ووثق مقطع فيديو لحظة القبض على المسلح بعملية خاطفة نفذها شرطي في نجدة الكرخ فاجئ المتهم من الخلف واعتقاله.

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