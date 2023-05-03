البصرة.. إطفاء للكهرباء الأربعاء 5 ساعات لغرض الصيانة

2023/05/03 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب/ فرع البصرة، عن إطفاء جزئي للكهرباء غداً الأربعاء من الساعة 6 صباحا ولخمس ساعات لغرض صيانة عدد من المتنقلات.

ونوهت الشركة الى ان "التأثير إطفاء تام وخارج نطاق التوزيع".

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