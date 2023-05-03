الغارديان: عودة المباريات إلى العراق برعاية السوداني يمثل “انتصاراً” لبغداد

2023/05/03 | 00:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير حول أوضاع العراق بعد بطولة خليجي 25، بـ “المناسب جدا” لاستقبال المباريات الدولية المؤهلة لتصفيات كاس العالم 2026.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن “اتحاد الكرة الدولي الفيفا، لم يعد لديه اعذار لمنع إقامة المباريات الدولية المؤهلة لتصفيات كاس العالم على الملاعب العراقية بعد اثبات قدرة البلاد على استضافة الأنشطة الرياضية الدولية عقب نجاح بطولة خليجي 25 التي انتهت بفوز المنتخب العراقي”.

وأضافت أنه “حان الوقت لعودة مباريات كاس العالم الى العراق”، مشيرةً الى “تحقق عودة المباريات الدولية الى العراق بعد محاولات عدة كانت اخرها في مارس من العام الماضي، سيمثل انتصارا كبيرا لبغداد وعودة للعراق الى الساحة الدولية بشكل قوي”.

وتابعت: “المباريات التي ستقام على العراق ستكون “لا تنسى” بحسب وصف الصحيفة البريطانية”، مؤكدةً أن “اهتمام السوداني بتوفير متطلبات نجاح بطولة خليجي 25 ومتابعته الشخصية لها اثبت للفيفا جدية الحكومة العراقية في إعادة احتضان البلاد للمنافسات الدولية، الامر الذي سيكون له اثر إيجابي كبير على أداء المنتخب العراقي”.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن “الشعب العراقي ما يزال بانتظار كلمة “نعم” من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الامر الذي اشارت الى إمكانية تحققه نظرا لعدم وجود متطلبات إضافية من الفيفا غير متحققة حتى الان”.

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